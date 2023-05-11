ВС России нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Запорожье

Рогов сообщил об уничтожении группы иностранных наемников ВСУ в Запорожье Фото: соцсети

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по месту дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, временно контролируемом ВСУ.

“Минувшей ночью нанесена серия ракетных ударов по позициям украинских войск в Запорожье и пригороде. Один их них - по месту расположения иностранного легиона”, – рассказал Рогов агентству РИА Новости.

Также российские военные смогли осуществить радиоперехват находящихся на том месте иностранных наемников. Рогов отметил, что наемники в основном говорили на английском и польском языках.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин недавно сообщил, что на данный момент Следственный комитет РФ установил факты вербовки и участия в конфликте на Украине наемников из более чем 70 стран.

Журналист-расследователь Кит Кларенберг, комментируя недавнее задержание в Париже двух ультраправых активистов, заявил, что в Европе растет угроза террора из-за возвращения из зоны конфликта на Украине неонацистских боевиков.