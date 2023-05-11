Минобороны: штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают наступление в Артемовске

Российские военные продолжают освобождение Артемовска Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские штурмовые подразделения продолжают освобождение западной части Артемовска. При продвижении им с флангов оказывают поддержку подразделения ВДВ России.

“Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач”, – отметили в Минобороны.

Напомним, несколько дней назад штурмовые отряды освободили еще два квартала в разных частях Артемовска. По словам одного из бойцов российских сил, город практически полностью освобожден, а по прямой до границы города осталось около 740 метров.

Военкор “Комсомольской правды” Александ Коц недавно рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько процентов территории остается под контролем ВСУ, и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.