Российские военные уничтожили до 230 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что на Донецком направлении за прошедшие сутки было уничтожено до 230 военных и наемников ВСУ.

“За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50”, – сообщили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении продолжаются в Артемовске. Там, при поддержке подразделений ВДВ с флангов, российские штурмовые отряды продолжают освобождение западных кварталов города. Один из бойцов, участвующих в этом штурме, сообщил, что город практически полностью освобожден, а по прямой до границы города осталось около 740 метров.

Военкор “Комсомольской правды” Александ Коц рассказывал, что из-за огневого контроля почти всех путей логистики ВСУ в городе, командование украинской армии вынуждено заводить резервы ночью, оставляя их в жилых домах, не приспособленных к обороне. По его словам, оборона ВСУ “трещит по швам”, и противник каждый день покидает позиции все быстрее и быстрее.