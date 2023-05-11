Минобороны Турции заявило, что переговоры по зерновой сделке будут продолжены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство национальной обороны Турции в четверг, 11 мая, проинформировало о том, что заинтересованные стороны в ближайшем будущем продолжат переговоры по зерновой сделке на техническом уровне.

В ведомстве напомнили, что 10 и 11 мая в Стамбуле прошли двусторонние и многосторонние встречи с участием России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций.

«Стороны договорились продолжить работу на техническом уровне, организованном в Турции, и в четырехстороннем формате для обеспечения эффективного продолжения деятельности зерновой инициативы в предстоящий период», - сказано в заявлении турецкого Минобороны.

В ведомстве назвали прошедшие встречи по зерновой сделке конструктивными.

«Что касается координации возвращения в нашу страну наших торговых судов и их экипажей, застрявших в украинских портах, стороны выразили позитивные подходы по поводу планирования и проведения эвакуационных мероприятий», - добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая с учетом всех требований и пожеланий со стороны РФ.

В свою очередь, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что в Анкаре делают все для того, чтобы продление зерновой сделки после 18 мая стало возможным. В турецком МИД также подчеркивали, что при продлении договора должны быть учтены требования России.