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НовостиПолитика11 мая 2023 12:56

Глава Минобороны Британии сообщил о прибытии на Украину всех обещанных танков Challenger 2

Украинские войска уже их используют, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобороны Британии сообщил о прибытии на Украину всех обещанных танков Challenger 2

Глава Минобороны Британии сообщил о прибытии на Украину всех обещанных танков Challenger 2

Фото: REUTERS

Все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Что касается танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь, так и потом на Украине. Я знаю, что украинские войска используют их», – сказал глава британского Минобороны в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства.

Напомним, в начале апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о поступлении в ряды Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении британских танков Challenger 2.

Как писал сайт KP.RU, ранее Великобритания отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном. В Минобороны королевства заявили, что не отслеживают места применения этих боеприпасов и не имеют обязательств производить их очистку после завершения конфликта на Украине.