Постпредство Польши при Евросоюзе сообщило о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщило постоянное представительство страны при Евросоюзе.

«Из 28 самолетов, переданных на данный момент Киеву, Польша отправила 14 истребителей МиГ-29», – говорится в Twitter постпредства Польши.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Киев получил от Варшавы 325 танков, а всего их Украина получила от стран НАТО 575 единиц.

В начале апреля министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак сообщал, что Варшава передала Украине десять истребителей МиГ-29.

В Польше заявляли, что Варшава проявляет заботу о киевском режиме не просто так, поскольку президент Украины Владимир Зеленский пообещал польскому лидеру Анджею Дуде земли Западной Украины за то, что Польша будет активно и качественно поддерживать Киев в конфликте с Россией.