Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов в четверг, 11 мая, был доставлен в больницу в Москве с инсультом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера, Панфилов упал, из-за чего у него случился инсульт головного мозга. В результате режиссера госпитализировали в одну из больниц в Московской области, но позже было принято решение о том, чтобы Панфилов проходил лечение в Институте Склифосовского в Москве.

«Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо», - рассказал Варшавер.

Народному артисту РСФСР, режиссеру и сценаристу фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» 88 лет.

Глеб Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая скончалась 14 января 2023 года. Как писал сайт KP.RU, режиссер был безутешен после ухода супруги. А в феврале стало известно о том, что Панфилов намерен восстановить спектакль «Аквитанская львица» в «Ленкоме», в котором играла Чурикова.