В ДНР заявили, что большинство западной техники уничтожается еще до поступления в зону боевых действий

В ДНР заявили, что большинство западной техники уничтожается до поступления в зону боевых действий Фото: Александр КОЦ

Большая часть военной техники, поставляемой Украине странами Запада, уничтожается российской авиацией еще до ее поступления на линию боевого соприкосновения, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Наши летчики регулярно поражают ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. Большая часть этой техники не доезжает до фронта», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, Вооруженные силы Украины получили большое количество боевой техники, но большая часть все еще находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

Напомним, в четверг, 11 мая, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о прибытии на Украину всех обещанных танков Challenger 2. По его словам, они уже используются ВСУ.

Тем временем постпредство Польши при Евросоюзе заявило о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29. Там уточнили, что Киев получил от стран НАТО 28 боевых самолетов и 575 танков.