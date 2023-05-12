Зеленскому не разрешили выступить с видеообращением перед аудиторией музыкального конкурса "Евровидение". Фото: REUTERS

Европейский вещательный союз отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности сделать видеообращение к аудитории музыкального конкурса «Евровидение». Об этом пишет издание The Times.

Представитель ЕВС мотивировал отказ тем, что одним из основных принципов «Евровидения» является аполитичность этого мероприятия.

«Этот принцип запрещает возможность политических или иных схожих заявлений во время конкурса», - цитирует издание заявление представителя ЕВС.

При этом в ЕВС выразили сожаление о том, что просьба украинского лидера не может быть удовлетворена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский старается использовать любую возможность для выступления перед зарубежной аудиторией. Так, в июне 2022 года он в режиме онлайн выступил на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам признался, что начинает терять рассудок по причине того, что не был в отпуске с начала специальной военной операции России в Украине.

Тем временем экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что президента Зеленского после разгрома ВСУ в лучшем случае ждет изгнание.