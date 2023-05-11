Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского за его обман своих избирателей Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предсказал изгнание Владимира Зеленского после разгрома украинской армии и НАТО в ходе конфликта на Украине. Подобный сценарий, по мнению Джонсона, наилучший из возможных для обманувшего своих избирателей президента.

“Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов”, – напомнил эксперт на YouTube-канале Judging Freedom.

“<...> этот человек — лжец. По-другому его не назовешь”, – заявил Джонсон. Он отметил, что прочие заявления Зеленского о якобы “агрессии России” и о готовности нанести по российским силам удар также оказались ложью.

“Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание”, – резюмировал Джонсон.

Напомним, Киев планирует провести масштабное военное наступление в ближайшее время. В МИД Украины признают, что на Западе есть много противников военной поддержки Киева, и в случае провала этого наступления, они заставят Зеленского пойти на компромисс с Россией.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси допустил, что западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

Также из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.