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НовостиВ мире11 мая 2023 9:10

Что ждет Зеленского, если ему «повезет выжить»?

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что президента Зеленского после разгрома ВСУ в лучшем случае ждет изгнание
Сергей ЧИКОВ
Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского за его обман своих избирателей

Бывший аналитик ЦРУ рассказал, что ждет Зеленского за его обман своих избирателей

Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предсказал изгнание Владимира Зеленского после разгрома украинской армии и НАТО в ходе конфликта на Украине. Подобный сценарий, по мнению Джонсона, наилучший из возможных для обманувшего своих избирателей президента.

“Зеленский, когда баллотировался в президенты, обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов”, – напомнил эксперт на YouTube-канале Judging Freedom.

“<...> этот человек — лжец. По-другому его не назовешь”, – заявил Джонсон. Он отметил, что прочие заявления Зеленского о якобы “агрессии России” и о готовности нанести по российским силам удар также оказались ложью.

“Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание”, – резюмировал Джонсон.

Напомним, Киев планирует провести масштабное военное наступление в ближайшее время. В МИД Украины признают, что на Западе есть много противников военной поддержки Киева, и в случае провала этого наступления, они заставят Зеленского пойти на компромисс с Россией.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси допустил, что западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации.

Также из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.