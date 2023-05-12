Российские военные спасли из подвала разрушенного дома в Артемовске семью с новорожденным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские военные спасли семью с новорожденным ребенком из подвала разрушенного дома в Артемовске. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на отца ребенка Евгения Глущенко.

По словам мужчины, семья не хотела эвакуироваться из Артемовска на территорию Украины и решила «дождаться своих, русских». Во время боев за город в семье Глущенко родился второй сын.

Младенец появился на свет 9 апреля, роды были тяжелыми, их принимали близкие семьи. После родов у женщины сильно снизился уровень гемоглобина.

Из зоны боев семью эвакуировали бойцы группы «Вагнер», пишет агентство. Российские военные вынесли на руках маму и ребенка. Женщину госпитализировали.

Напомним, российские штурмовые подразделения продолжают освобождение западной части Артемовска. При продвижении им с флангов оказывают поддержку подразделения ВДВ России.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона. Еще два склада со снарядами были уничтожены в Запорожской и Харьковской областях.

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