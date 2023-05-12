«Ростех» рассказал о преимуществах российской БМП-3 перед американской БМП Bradley

Стало известно о преимуществах российской БМП-3 перед западными боевыми машинами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская БМП-3 имеет преимущество перед американской БМП Bradley за счет управляемого ракетного вооружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» Курганского машзавода.

«Наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров», - рассказали в пресс-службе предприятия, добавив, что зарубежные БМП имеют ограниченную подвижность из-за большой массы и не могут преодолевать водные преграды.

Ранее российские предприниматели объявили «аукцион» и готовы буквально озолотить бойца, который первым сожжет боевую машину пехоты США. Кроме денег прилагают и список материальных ценностей.

Напомним, в январе 2023 года Пентагон официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов. Это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ на Украине, в числе прочего в него вошли 59 БМП Bradley.

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