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НовостиПолитика12 мая 2023 1:58

«Ростех» рассказал о преимуществах российской БМП-3 перед американской БМП Bradley

«Ростех»: российская БМП-3 может уничтожить американскую Bradley с нескольких километров
Мария ПАВЛОВА
Стало известно о преимуществах российской БМП-3 перед западными боевыми машинами.

Стало известно о преимуществах российской БМП-3 перед западными боевыми машинами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская БМП-3 имеет преимущество перед американской БМП Bradley за счет управляемого ракетного вооружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» Курганского машзавода.

«Наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров», - рассказали в пресс-службе предприятия, добавив, что зарубежные БМП имеют ограниченную подвижность из-за большой массы и не могут преодолевать водные преграды.

Ранее российские предприниматели объявили «аукцион» и готовы буквально озолотить бойца, который первым сожжет боевую машину пехоты США. Кроме денег прилагают и список материальных ценностей.

Напомним, в январе 2023 года Пентагон официально сообщил о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд американских долларов. Это один из крупнейших пакетов американской военной помощи Киеву за все время, прошедшее с начала специальной военной операции РФ на Украине, в числе прочего в него вошли 59 БМП Bradley.

Тем временем российское ПВО сбивает Storm Shadow с 2018 года. Почему поставки «сверхракет» на Украину нас не пугают, читайте здесь на KP.RU.