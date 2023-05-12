На Украине перенесли празднование дня Победы на 8 мая, а 9 мая сделали "Днем Европы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского создали петицию с требованием отменить “День Европы” и вернуть праздник Дня Победы 9 мая.

“Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник”, – отмечается в тексте петиции.

Для рассмотрения петиции ей необходимо набрать 25 тысяч голосов, однако, как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев нередко откладывает подобные инициативы “в долгий ящик”, и преодоление петициями необходимого порога не дает никаких гарантий, что их рассмотрят.

Напомним, недавно президент Украины подписал указ, которым установил, что 9 мая теперь будет отмечаться День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В МИД России отмечали, что действия киевских властей показывают их несамостоятельность, а также внешнее управление кураторами, создающими из Украины проект “анти-России”.