Захарова усомнилась, что Киев даст ход петиции против использования снарядов с обедненным ураном

Захарова сомневается, что петиция о запрете применения снарядов с ураном повлияет на решение Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавно появившуюся на сайте президента Украины петицию с требованием запретить украинской армии использование снарядов с обедненным ураном. Захарова считает, что отказ Киева из-за петиции маловероятен, и Кремль не ожидает его.

"Для рассмотрения этой петиции Зеленским необходимо, чтобы она собрала 25 тысяч подписей: но мы прекрасно понимаем, что даже в этом случае нет никакой гарантии, что ей дадут ход", – заявила Захарова на брифинге в четверг, напомнив, что Киев нередко откладывает подобные инициативы “в долгий ящик”.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что применение снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ. Чуть ранее Мария Захарова объясняла, что последствия применения подобных боеприпасов Киеву придется устранять десятилетия, и Британия, отправившая им “мину замедленного действия”, помогать Украине бороться с последствиями не будет.

Глава МИД России Сергей Лавров не удивился новости о передаче ВСУ снарядов с ураном. “Они потеряли ориентиры в том, что касается своих действий и в том, что эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире”, – прокомментировал решение Британии министр Лавров. Также он отмечал, что это является прямым подтверждением готовности Запада сознательно идти на нарушение всех норм международного права. “Это плохо для них кончится”, – уверен Лавров.