DE: Байден признался, что ненавидит англичан из-за своего ирландского происхождения

Байден ненавидит англичан из-за того, что он ирландец Фото: REUTERS

Британское издание Daily Express уличило президента США Джо Байдена в недипломатичных высказываниях об англичанах. Американский лидер негативно относится к британцам из-за того, что по национальности он ирландец.

Издание приводит слова бывшего министра международного развития Великобритании Рори Стюарта, который сообщил, что отношение Байдена к англичанам было таким еще во времена президентства Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом.

“Одна из моих знакомых из ведомства пришла <...>, чтобы попытаться объяснить суннитско-шиитское противостояние в Ираке, и он, тогда вице-президент Обамы сказал: "Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан”, – передал Стюарт слова Байдена.

Напомним, Байден официально подтвердил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году в США.

Конгрессвумен Тэйлор-Грин назвала Байдена эгоистом и худшим американским президентом в истории, а также пообещала разоблачить коррумпированность действующего президента.

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон нередко выступал с критикой Байдена. По его словам, действующий президент США уже теряет способность говорить, а также привёл США к кризису и чуть ли не затеял Третью Мировую войну.