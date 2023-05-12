Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с китайским спецпредставителем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На данный момент в графике Владимира Путина нет встречи со спецпредставителем Китая, который планирует посетить Россию для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что это все будет прорабатываться по линии дипломатических ведомств.

Напомним, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй планирует посетить Россию, Украину, Францию, Германию и Польшу для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он хочет продемонстрировать приверженность Китая к содействию мирным переговорам и скорейшему прекращению огня.

Сергей Шойгу заявлял, что содействие России и Китая может стабилизировать мир, а между ним и главой Минобороны КНР будут выстраиваться хорошие рабочие и личные взаимоотношения.

Позже в рамках встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Китая, дипломаты обсуждали мирное урегулирование ситуации на Украине и выразили желание продолжать развитие российско-китайских отношений.