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НовостиПолитика12 мая 2023 10:28

Минобороны России: ВСУ безуспешно провели наступательные действия на Соледарском направлении

Минобороны России: ВСУ под Соледаром предприняли 26 попыток атак
Роман ПОЛОСИКОВ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Украинские войска 11 мая попытались совершить наступательные действия на Соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, но все они были успешно отражены. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

ВСУ предприняли 26 атак, но прорывов обороны российских войск не допущено.

Отмечается, что противник задействовал более тысячи военнослужащих и до 40 танков, но российским подразделениям удалось отразить все попытки наступления украинских боевиков.

Общая протяженность линии боевого соприкосновения составляет на данный момент более 95 километров на данном направлении.

Ранее стало известно, что российские военные не допустили высадку украинских диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра. Они намеревались сделать это на семи скоростных катерах немного севернее города Алешки.

Также 10 мая Минобороны опубликовало видео ведения боя российских десантников против вооруженной украинской группировки. На кадрах видео от первого лица можно наблюдать, как российские солдаты ведут огонь по противнику из окопов и блиндажей, меняют позицию и продолжают бой.