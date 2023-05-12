Минобороны: Киев за сутки потерял около 900 военных и наемников на Донецком направлении

Российские военные уничтожили около 900 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.

"Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании", –сообщили в Минобороны.

Основные бои на данном направлении продолжаются в городе Артемовск. Штурмовые отряды российских сил продолжают штурм укрепрайонов ВСУ в западных кварталах города при поддержке подразделений ВДВ с флангов.

Напомним, несколько дней назад штурмовые отряды освободили еще два квартала в разных частях Артемовска. По словам одного из бойцов российских сил, город практически полностью освобожден, а по прямой до границы города осталось около 740 метров.

Военкор “Комсомольской правды” Александ Коц рассказывал, что из-за оперативного окружения города командование ВСУ вынуждено заводить в Артемовск резервы ночью и оставлять их в неподготовленных зданиях, из-за чего “оборона противника трещит по швам” и он вынужден отходить все быстрее и быстрее.