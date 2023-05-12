Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря

Два Ту-95МС выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Фото: Роман ЗЛОБИН

Министерство обороны России сообщило, что два дальних стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей ВКС РФ выполнили плановый пролет над нейтральными водами Чукотского моря.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе", – отметили в Минобороны. Стратегические бомбардировщики сопровождали экипажи истребителей МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С восточного военного округа.

В Минобороны подчеркивали, что все полеты дальней авиации выполняются и будут выполняться в строгом соответствии с Международными правилами и исключительно в нейтральном воздушном пространстве без нарушения границ других государств.

Напомним, в рамках недавней внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 дальней авиации ВКС России перебросили на оперативные аэродромы для поддержки сил флота и проведения воздушного патрулирования.

Британское издание Daily Mail назвало этот полет двух стратегических бомбардировщиков предупреждением Владимира Путина Западу и демонстрацией “ужасающей силы” России.