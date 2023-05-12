Минобороны РФ сообщило об отражении всех атак украинского наступления на Соледарском направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в очередной ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине сообщило, что Вооруженные силы России отразили все атаки украинского наступления на Соледарском направлении.

По информации ведомства, вчера на Соледарском направлении Вооруженные силы Украины провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Всего украинские войска предприняли 26 атак с участием более тысячи военнослужащих и 40 танков.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», - сказано в заявление оборонного ведомства.

Напомним, ранее также стало известно о том, что на Донецком направлении украинская армия в общей сложности потеряла порядка 900 военных, а также более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118.

Как писал сайт KP.RU, ранее министерство обороны РФ опровергло заявления о якобы имевших место «прорывах обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения, которые появились в сети в четверг, 11 мая. В ведомстве подчеркнули, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.