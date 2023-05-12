Медведев заявил, что Запад ведет мир к Третьей мировой войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 12 мая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что США и Европа фактически ведут мир к Третьей мировой войне.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время в отношении России ведется «полномасштабная гибридная война».

«Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в пограничных областях России, совершают диверсии и политические убийства», - заявил политик.

Таким образом, по мнению Медведева, США и Европа фактически приближают глобальную катастрофу и Третью мировую войну, в которой не будет победителей.

Он напомнил, что Россия для того, чтобы защитить свои территории и своих жителей ведет специальную военную операцию.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. По мнению политика, мир никогда не был так близок к глобальному конфликту, и вероятность такого сценария растет каждый день.

Напомним, ранее, выступая 9 мая на параде Победы в Москве, Владимир Путин заявил, что против России развязана настоящая война. По его словам, в настоящее время в Европе создают целый культ нацистов, снося памятники великим полководцами и забывая об их великих подвигах.