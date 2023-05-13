ВСУ планируют в предстоящем наступлении захватить Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС, а другие заявления Киева являются отвлекающим маневром.

“Подобные заявления – отвлекающий маневр”, – прокомментировал Рогов недавнее заявление главы украинского “Энергоатома” о планах ВСУ обойти ЗАЭС во избежание ее повреждения.

“Однозначно в планах боевиков Зеленского спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции как неприкасаемого места”, – заявил он агентству РИА Новости.

О том, что Киев планирует захват атомной станции Рогов сообщал несколько дней назад. По его словам, этот план разработан военными союзниками Киева, а украинская армия всего лишь выступает в роли исполнителей преступных приказов.

Также недавно он призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС и признать, что основной источник ядерной опасности в регионе исходит от киевского режима и боевиков ВСУ.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.