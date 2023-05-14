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НовостиПолитика14 мая 2023 7:28

Российские военнослужащие пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении

Также удалось уничтожить самоходную гаубицу американского производства
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские военнослужащие пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Российские военнослужащие пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Российские военнослужащие группировки «Запад» пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он добавил, что помимо этого, артиллерийским подразделениям удалось уничтожить самоходную гаубицу американского производства неподалеку от населенного пункта Песчаное и еще два минометных расчета в населенных пунктах Кисловка и Степовая Новоселовка.

Ранее стало известно, что силами группировки «Восток» удалось уничтожить два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожье. Помимо этого прицельными ударами удалось ликвидировать несколько единиц военной техники противника.

Под Марьинкой в Донецкой Народной Республике российские войска ликвидировали украинскую разведгруппу, а при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинскую гаубицу М777 в районе населенного пункта Шахтерский.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.