Российские военнослужащие пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Российские военнослужащие группировки «Запад» пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он добавил, что помимо этого, артиллерийским подразделениям удалось уничтожить самоходную гаубицу американского производства неподалеку от населенного пункта Песчаное и еще два минометных расчета в населенных пунктах Кисловка и Степовая Новоселовка.

Ранее стало известно, что силами группировки «Восток» удалось уничтожить два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожье. Помимо этого прицельными ударами удалось ликвидировать несколько единиц военной техники противника.

Под Марьинкой в Донецкой Народной Республике российские войска ликвидировали украинскую разведгруппу, а при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинскую гаубицу М777 в районе населенного пункта Шахтерский.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.