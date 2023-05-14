Зеленский допустил сокращение военной помощи Украине в случае провала контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Военная помощь Украине от стран Запада может сократиться в случае неудачного контрнаступления Вооруженных сил страны, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка. Но мне кажется, это не общая мысль. Есть некоторые государства наверняка, которые думают об этом», – заявил он на пресс-конференции.

Как отметил президент Украины, военная помощь Киеву была «не очень активной на протяжении всего периода поддержки».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно.

Между тем Зеленский заявил, что у Украины сейчас нет намерений и достаточного количества вооружения для ударов по российским территориям в период контрнаступления.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.