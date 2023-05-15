«Ростех» сообщил о завершении разработки зенитного ракетного комплекса «Птицелов» для ВДВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», закончил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

В госкорпорации агентству РИА Новости пояснили, что главным отличием «Птицелова» на шасси БМД-4М от однотипного ЗРК на базе БМП-3 является возможность десантирования из военно-транспортных самолетов с помощью парашютов.

Отмечается, что «Птицелов» является аналогичной машиной ЗРК ближнего действия с боевым модулем «Сосна», который в настоящее время проходит испытания.

Боевой модуль имеет две пусковые установки под 12 ракет «Сосна-Р», которые могут поражать воздушные цели на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров. Управляемая ракета, в свою очередь, развивает скорость до 900 метров в секунду и наводится на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Как писал сайт KP.RU, ранее «Ростех» рассказал о преимуществах российской БМП-3 перед американской БМП Bradley. В госкорпорации пояснили, что наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров. Последние, в свою очередь, имеют ограниченную подвижность из-за большой массы и не могут преодолевать водные преграды.

Напомним, ранее «Ростех» также проинформировал, что предприятие «Курганмашзавод», которое входит в холдинг «Высокоточные машины» госкорпорации, существенно увеличило объемы производства БМП-3.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.