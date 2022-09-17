Максим Галкин* рассказал, что собирается делать после решения Минюста России признать его иноагентом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* рассказал, что собирается делать после решения Минюста России признать его иноагентом. Шоумен также не стал скрывать источники своего финансирования. Муж Аллы Пугачевой признался, что действительно получал деньги на Украине.

Объявленный иностранным агентом Максим Галкин сбежал из России в конце февраля. С тех самых пор пятый муж Аллы Пугачевой дал несколько зарубежных концертов. Для юмориста решение ведомства стало сюрпризом. По утверждению Галкина, он никогда не занимался политической деятельностью. Максим прокомментировал новый статус.

"Я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Если я обращаюсь к подписчикам вне жанра, то делаю это искреннее. Не продаю свои мысли, мнение", - заявил он.

Сатирик также признался, что действительно получал деньги за выступления на Украине. Последний раз Галкин делал это 10 лет назад, когда выступал в Киеве. "Что касается Украины, то когда-то, лет 10 назад, получал там деньги, когда давал концерты. Но теперь не получаю", - подчеркнул 46-летний артист.

Муж Примадонны сделал пометку в своих соцсетях об иноагентстве, как того требует закон. "Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова!", - заключил Максим.

К слову, многие известные персоны высказались по поводу происходящего с Галкиным. Так, Екатерина Мизулина одобрила решение Минюста. "Некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатай главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно. Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях. Так разозлить русский народ! Да, на это действительно нужен талант. Статус иноагента - это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России. Так будет с каждой тварью, которая предала нашу Родину", - отметила активистка.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов