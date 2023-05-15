Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов летом 2023 года Фото: REUTERS

Власти Великобритании в понедельник, 15 мая, проинформировали о том, что летом этого года в стране начнется обучение пилотов Вооруженных сил Украины.

«Этим летом мы начнем этап начальных полетов для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку», - сказано в заявлении правительства Британии.

Уточняется, что украинским летчикам покажут навыки пилотирования, которые они впоследствии смогут применить на самолетах различного типа, в том числе и на истребителях F-16. О возможных поставках последних Украине Великобритания ведет переговоры с другими странами, уточнили в кабмине страны.

Ранее стало известно о том, что Лондон хочет поставить Киеву сотни зенитно-ракетных комплексов и дронов, в том числе ударные беспилотники большей дальности с радиусом более 200 км. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече премьер-министра Великобритании Риши Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом, осуществить поставки планируется уже в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя такое решение Британии, отметил, что Россия готова к продолжению накачивания Украины западным вооружением.

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