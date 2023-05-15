Российские системы ПВО впервые перехватили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации

Ракета Storm Shadow - совместное детище британских и французских инженеров. Фото: ru.wikipedia.org

Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили крылатую ракету дальнего действия Storm Shadow в зоне военной спецоперации, сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», – рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Напомним, на прошлой неделе Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.

Как писал сайт KP.RU, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 15 мая, сообщил об ударе ВСУ по юго-востоку Луганска. По его словам, скорее всего, украинская армия применила британскую дальнобойную ракету Storm Shadow.