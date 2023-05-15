Столтенберг не намерен оставаться на посту генсека НАТО Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться главой Североатлантического альянса, если ему предложат новый срок.

«Мой единственный план – сложить полномочия этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал генсек НАТО в ходе Демократического форума в Копенгагене.

Ранее западные СМИ сообщали, что возможным преемником Йенса Столтенберга может стать экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Почему он может оказаться подходящим кандидатом на пост главы Североатлантического альянса, читайте здесь на KP.RU.

В натовских кругах возможными кандидатками на замену Столтенбергу ранее называли бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Речь идет о Колинде Грабар-Китарович, Дале Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.