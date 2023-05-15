Росфинмониторинг внес украинский «Легион Свобода России»* в список террористов и экстремистов Фото: ТАСС

Украинское вооруженное формирование «Легион Свобода России»* включено в список террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.

«Вооруженное формирование «Легион Свобода России»*», – значится в базе на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Верховный суд России признал украинскую организацию «Легион «Свобода России»* террористической и запретил ее. По версии обвинения, организация была создана на Украине с целью подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе с помощью терактов. Участникам «Легиона Свобода России»* грозит в РФ уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества»).

Напомним, на прошлой неделе Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов актера Артура Смольянинова**.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Лицо, признанное в России иноагентом

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