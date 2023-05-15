Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество со странами СНГ

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ 15 мая 2023 года. В режиме видеоконференции члены Совета Безопасности обсудили вопросы сотрудничества стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Владимир Путин отметил, что на праздник Победы 9 мая в Москву прибыло множество лидеров стран СНГ. У России, по словам Путина, немало значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться успехов и развития в самых различных сферах, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности и экономики.

Напомним, на парад в честь Дня Победы 9 мая в Москву приехали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позже Владимир Путин собрал прибывших на праздник лидеров стран СНГ на неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля.

Прошлое заседание Совбеза состоялось в середине апреля. Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы информационной безопасности страны.