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НовостиПолитика15 мая 2023 12:58

Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество со странами СНГ

У России со странами бывшего СССР множество преимуществ для достижения общих успехов во множестве сфер
Сергей ЧИКОВ
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ 15 мая 2023 года. В режиме видеоконференции члены Совета Безопасности обсудили вопросы сотрудничества стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Владимир Путин отметил, что на праздник Победы 9 мая в Москву прибыло множество лидеров стран СНГ. У России, по словам Путина, немало значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться успехов и развития в самых различных сферах, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности и экономики.

Напомним, на парад в честь Дня Победы 9 мая в Москву приехали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Позже Владимир Путин собрал прибывших на праздник лидеров стран СНГ на неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля.

Прошлое заседание Совбеза состоялось в середине апреля. Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы информационной безопасности страны.