Французский политик призвал Европу прекратить поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян призвал лидеров европейских стран прекратить поддержку Украины, так как участие в конфликте ослабляет экономику в Европе и грозит отбросить ее на столетие назад перед Китаем и Америкой.

“Французы должны понять, что создавать театр военных действий в сердце Европы – значит на столетие отбросить Европу назад перед лицом Китая и США, которые потирают руки. Мы должны отдалиться от этого конфликта”, – заявил политик в эфире радиостанции Sud Radio.

По его словам, конфликт на Украине является региональным, но действия Европы способствуют его расширению и эскалации, в то время как США извлекают из него экономическую выгоду, а Китай – геополитическую.

Также он отметил, что передача Британией дальнобойных крылатых ракет Украине – “безумие, которое может привести нас к мировой войне”. По его мнению, все проблемы европейского общества в данный момент связаны с неспособностью ЕС прекратить этот конфликт. Однако, как он сказал: “мы можем это исправить”.

Напомним, недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. По словам дипломата, для прекращения конфликта ему достаточно выступить со следующим заявлением: “я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней”.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что украинский кризис давно бы закончился, если бы не вмешательство Запада. Украинские власти, по его словам, даже не скрывают, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. Это, по мнению Лаврова, является прямым доказательством прямого участия союзников Киева в этом конфликте.

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