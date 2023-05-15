Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 мая 2023 13:21

В офисе премьера Британии заявили об отсутствии планов передавать истребители Украине

Киев принял решение тренировать пилотов на F-16, королевские ВВС их не используют, отметили в Лондоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В офисе премьера Британии заявили об отсутствии планов передавать истребители Украине

В офисе премьера Британии заявили об отсутствии планов передавать истребители Украине

Фото: REUTERS

Власти Великобритании не планируют передавать Украине истребители, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Таких планов нет. Украинцы приняли решение тренировать пилотов на F-16, королевские ВВС их не используют», – передает его словам The Guardian.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании обсудил создание коалиции по истребителям.

Напомним, ранее власти Великобритании сообщили, что начнут подготовку летчиков Украины летом 2023 года. Также в правительстве королевства отметили, что в данный момент о поставках американских истребителей F-16 ведутся переговоры с другими странами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)