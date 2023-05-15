В офисе премьера Британии заявили об отсутствии планов передавать истребители Украине Фото: REUTERS

Власти Великобритании не планируют передавать Украине истребители, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Таких планов нет. Украинцы приняли решение тренировать пилотов на F-16, королевские ВВС их не используют», – передает его словам The Guardian.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании обсудил создание коалиции по истребителям.

Напомним, ранее власти Великобритании сообщили, что начнут подготовку летчиков Украины летом 2023 года. Также в правительстве королевства отметили, что в данный момент о поставках американских истребителей F-16 ведутся переговоры с другими странами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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