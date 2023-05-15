Guardian: Зеленский обсудил с премьером Британии Сунаком создание "коалиции по истребителям"

Зеленский заявил, что в ближайшее время стоит ждать "важных решений" по поставкам истребителей на Украину Фото: REUTERS

Издание Guardian сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил создание “коалиции по истребителям”.

“Владимир Зеленский заявил, что обсудил сегодня с премьер-министром Британии Риши Сунаком “коалицию по истребителям”.” – пишут авторы статьи.

Также издание привело слова Зеленского о том, что в скором времени, вероятно, станут известны “очень важные” решения, однако, в данном вопросе еще предстоит решить некоторые моменты.

Напомним, ранее власти Великобритании сообщили, что начнут подготовку летчиков ВВС Украины летом 2023 года. Также в Кабмине Британии отметили, что в данный момент о поставках американских истребителей F-16 ведутся переговоры с другими странами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления ВСУ. Также в Киеве отмечали, что на Западе множество противников продолжения военной поддержки Украины и, в случае провала контрнаступления, союзники Зеленского могут принудить его к компромиссам с Россией.

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