Флориан Филиппо призвал прекратить военную поддержку Украины Фото: EAST NEWS

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить подпитывать конфликт на Украине поставками оружия.

“Макрон объявил, что дарит Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! <...> ! Давайте остановим бойню!”, – написал французский политик у себя в Twitter, отметив, что подобным образом Франция истощает собственную армию.

Ранее депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян призвал лидеров европейских стран прекратить поддержку Украины, так как участие в конфликте ослабляет экономику в Европе и грозит отбросить ее на столетие назад перед Китаем и Америкой.

Напомним, недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. По словам дипломата, для прекращения конфликта ему достаточно выступить со следующим заявлением: “я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней”.

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