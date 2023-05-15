Пашинян признался, что опасается санкций Запада за сотрудничество с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения опасается санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«Где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции – наша красная линия. Мы говорим очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции», – сказал политик журналу Respekt.

Как отметил премьер Армении, в связи с конфликтом на Украине были нарушены логистические цепочки грузоперевозок, и теперь многие товары идут в Россию через третьи страны, а не напрямую. По словам Пашиняна, Ереван старается быть прозрачным в отношении товаров, попавших под санкции Евросоюза и США.

Напомним, в апреле этого года в комитете доходов Армении заявили, что в торговле с Россией страна руководствуется только правилами Евразийского экономического союза, и других ограничений и запретов нет.