Минобороны: российские десантники отразили контратаку украинского подразделения

Российские десантники отразили контратаку ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России успешно отразили попытку контратаки украинской армии, поразив наступающего противника из ручных и противотанковых гранатометов.

“В ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника”, – сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Несколькими днями ранее Украинские войска попытались провести наступление на Соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, но все попытки ВСУ были успешно отражены.

В тот же день ВСУ активизировались на Донецком направлении, и, по данным Минобороны РФ, потеряли около 900 военнослужащих и наемников за сутки, что в несколько раз больше чем обычно.

Напомним, недавно Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, началось ли то самое анонсированное контрнаступление ВСУ, сможет ли противник совершить прорыв под Бахмутом и как «тактика перемалывания» становится залогом успеха спецоперации.