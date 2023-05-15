Небензя указал на подстрекательства к терроризму на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал страны Запада за безразличие по отношению к “террористическим методам” Киева.

“В ряду его преступлений — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на Захара Прилепина”, – напомнил Небензя на заседании ООН.

Также он отметил, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно открыто заявил о готовности “убивать россиян по всему миру”, а украинский “УНИАН” после теракта в отношении Прилепина проводил опрос, кого следует убить следующим.

“Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму?” – резюмирован Небензя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Буданова о намерении Киева убивать россиян “любой точке мира” до победы Украины свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.

Также Захарова отмечала, что теракт в отношении Захара Прилепина стал подтверждением того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”. По ее мнению “Зеленский с головорезами” теперь встал в один ряд с Бен Ладеном и ИГИЛ*, и на США и Великобритании лежит прямая ответственность за это.

*ИГИЛ – Исламское государство - запрещенная в РФ террористическая группировка