Захарова прокомментировала заявления начальника ГУР Минобороны Украины Буданова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недавнее заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян “любой точке мира” до победы Украины свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.

“Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм”, – написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Напомним, недавно произошел очередной теракт украинских спецслужб в отношении российского писателя Захара Прилепина. Мария Захарова, комментируя это покушение, заявила, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”. По ее словам, киевский режим встал в один ряд с другими международными террористическими организациями.

Сайт KP.RU рассказывал, что украинская разведка не скрывает причастность к попыткам подлых диверсий. Именно агенты Буданова стоят за взрывами на Крымском мосту, убийством Дарьи Дугиной, попыткой покушения на Константина Малофеева, покушением на Прилепина и десятками убийств чиновников и пророссийских общественных активистов на новых российских территориях.