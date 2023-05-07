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НовостиВ мире7 мая 2023 16:30

Захарова назвала ударом по Белому дому слова главы ГУР Буданова об убийстве россиян

По ее мнению, киевский режим таким образом заявил, что Вашингтон спонсирует терроризм
Сергей ЧИКОВ
Захарова прокомментировала заявления начальника ГУР Минобороны Украины Буданова

Захарова прокомментировала заявления начальника ГУР Минобороны Украины Буданова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недавнее заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян “любой точке мира” до победы Украины свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.

“Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм”, – написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Напомним, недавно произошел очередной теракт украинских спецслужб в отношении российского писателя Захара Прилепина. Мария Захарова, комментируя это покушение, заявила, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”. По ее словам, киевский режим встал в один ряд с другими международными террористическими организациями.

Сайт KP.RU рассказывал, что украинская разведка не скрывает причастность к попыткам подлых диверсий. Именно агенты Буданова стоят за взрывами на Крымском мосту, убийством Дарьи Дугиной, попыткой покушения на Константина Малофеева, покушением на Прилепина и десятками убийств чиновников и пророссийских общественных активистов на новых российских территориях.