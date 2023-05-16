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НовостиПолитика15 мая 2023 23:16

Спецпрокурор США Дарем заявил, что у ФБР не было оснований для расследования связей Трампа с Россией

Спецпрокурор минюста США: у ФБР были данные о том, что штаб Клинтон ложно обвинил Трампа в связях с Россией
Мария ПАВЛОВА
Спецпрокурор США Дарем: у ФБР не было оснований для расследования якобы имеющихся связей Трампа с Россией.

Спецпрокурор США Дарем: у ФБР не было оснований для расследования якобы имеющихся связей Трампа с Россией.

Фото: REUTERS

ФБР располагало данными о том, что обвинения Дональда Трампа в якобы связях с Россией были сфабрикованы штабом его политических противников – штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сказано в докладе спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма.

В то же время никакого расследования относительно сфабрикованных обвинений правоохранительными органами США проведено не было, подчеркнул спецпрокурор в своем докладе.

«В отличие от случая, когда ФБР запустило полное расследование в отношении неизвестных членов штаба Трампа на основе сырых и неподтвержденных данных, в отдельном деле, касающемся предполагаемого плана штаба Клинтон, ФБР никогда не открывало никаких расследований, не давало никаких поручений, не задействовало аналитиков и не проводило никаких аналитических операций в отношении данной информации», - сказано в документе.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы президента США. Напомним, американские разведслужбы пытались найти доказательства, и хотя «русский след» обнаружить так и не удалось с 2016 года, в Белом доме по-прежнему верят в историю со шпионами. Президент России обвинения назвал голословными и предположил, что обвинения России были «предлогом для оказания давления на Трампа».

Экс-президента США ДональдаТрампа также обвинили в незаконном ведении избирательной кампании. Подробности здесь на KP.RU.