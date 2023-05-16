Рогов: российские военные ударили по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова

Российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплению украинских боевиков. Фото: Александр КОЦ

Российские военные нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ в ближнем тылу в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал во вторник 16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Речь идет о массированном артиллерийском ударе, написал он в Telegram-канале.

«Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника к западу от Орехова», - сообщил Рогов.

Ранее Рогов сообщил об уничтожении базы ВСУ в городе Гуляйполе в Запорожской области. Точным ударом было уничтожено административное здание, используемое боевиками ВСУ в качестве расположения.

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России успешно отразили попытку контратаки украинской армии, поразив наступающего противника из ручных и противотанковых гранатометов.

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