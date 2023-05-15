Рогов сообщил об уничтожении базы ВСУ в городе Гуляйполе Фото: соцсети

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об успешном уничтожении базы украинской армии в районе города Гуляйполе.

“В Запорожской области во временно оккупированном режимом Зеленского городе Гуляйполе точные прилёты по одному из административных зданий, используемому боевиками ВСУ в качестве расположения”, – сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце апреля Рогов говорил, что Гуляйполе может стать одним из плацдармов предполагаемого контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия накопила в том районе свыше 10 тысяч украинских боевиков, а также продолжает стягивать туда тяжелую военную технику и танки.

Также Рогов считает, что украинская армия обязательно попытается провести анонсированное контрнаступление в Запорожской области. По его словам, ВСУ накопили достаточно резервов в попытки атаки в этом регионе, и ожидают хорошей погоды.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя действительно является наиболее вероятным сценарием предстоящего контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.