Российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ. Это произошло на Краснолиманском направлении, были задействованы авиация и артиллерия, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александра Савчука.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета миномета», - рассказал Савчук, добавив, что разведка группировки «Центр» вскрыла перемещение личного состава и техники ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

«В результате огневого поражения артиллерией и авиацией группировки противник понес потери в личном составе и технике», - сказал он.

Ранее российский военный рассказал, как собака Альба помогла обнаружить технику ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ в ближнем тылу в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал во вторник 16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Речь идет о массированном артиллерийском ударе.

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