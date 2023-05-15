Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не планируют поставлять Украине F-16

США по-прежнему не готовы поставлять Украине ATACMS и F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

“Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет”, – заявил Кирби на брифинге для СМИ, добавив, что США также не готовы предоставить Киеву истребители F-16.

Напомним, недавно Великобритания стала первой страной, передавшей на нужды украинской армии дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Уже на следующий день после официальных заявлений об их передаче украинская армия применила две такие ракеты в связке с американской ракетой противодействия ПВО для удара по столице ЛНР в день празднования Дня Республики. В результате этой атаки пострадало шесть детей.

В Минобороны РФ сообщили, что уничтожили самолеты, запустившие эти ракеты по Луганску вопреки заявлениям Британии о том, что поставляемые Киеву крылатые ракеты не будут использоваться для ударов по гражданским объектам.

Обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator заявлял, что США якобы опасаются потерять контроль над ударами Украины вглубь России, поскольку они могут привести к эскалации конфликта, и поэтому избегают расширения возможностей Киева в вопросе дальнобойности поставляемого вооружения.