В ЕС отреагировали на возобновление авиасообщения Грузии и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией, что вызывает в Брюсселе «опасения за европейский путь» Тбилиси. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы сожалеем о решении Грузии возобновить с Россией после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», - заявил дипломат, напомнив также, что Европейский союз и «ряд партнеров» приняли решение ввести санкции в отношении российского авиасектора.

Напомним, Россия в минувший четверг, 11 мая, сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также отменила визовый режим для граждан республики. Как писал сайт KP.RU, Грузия разрешила российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая 2023 года, а грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая 2023 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Ворсобин: Для грузин решение Москвы отменить визы - историческое (подробнее)