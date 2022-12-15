На Украине возник дефицит бензина марки А-95 Фото: REUTERS

На заправках в нескольких регионах Украины и в Киеве начались перебои с бензином марки А-95, об этом сообщили украинские СМИ.

В публикации отмечается, что на многих АЗС сейчас сложно заправиться обычным бензином А-95. Водителям приходится поездить по заправкам, чтобы найти топливо. Такая ситуация и в столице, и во многих регионах.

Издание указало, что при этом продавцы говорят, что дефицита нет, топливо просто «закончилось».

Журналисты приводят слова директора по маркетингу одной из сетей АЗС, который сообщил, что проблема не только в логистике: в Европе не так просто найти партии А-95, а тот ресурс, который предлагают европейские трейдеры, стоит слишком дорого.

Как писал сайт KP.RU, 11 декабря 2022 года Зеленский в телефонном разговоре с Байденом сообщил, что массированными ракетными ударами уничтожена половина энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, министр энергетики Украины Галущенко предлагал максимально покрывать дефицит электроэнергии, импортируя электричество из Европы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 ноября 2022 года на Украине в связи с экстренными отключениями электроэнергии в разных регионах на заправочных станциях появились очереди из автомобилей.