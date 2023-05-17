Марочко заявил, что Украина продолжает стягивать силы под Артемовск Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду, 17 мая, проинформировал, что Украина продолжает стягивать войска под Артемовск. По его словам, на Донецком направлении сохраняется большое скопление сил ВСУ, а также оружия и военной техники.

«На участке местности Миньковка - Часов Яр по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом. Трафик весьма интенсивный, но не превышает прошло-недельных показателей», - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он подчеркнул, что на этом участке идет регулярный подвоз свежих сил, но из-за постоянных потерь численность ВСУ не меняется.

Напомним, в последней сводке официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что штурмовыми отрядами в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. В это время с флангов их прикрывали подразделения Воздушно-десантных войск.

Между тем, ранее житель города рассказал, как российские бойцы помогли выйти гражданам из заминированного украинской армией подвала жилого дома в Артемовске.

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