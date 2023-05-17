Вице-премьер РФ Чернышенко встретится на Кубе с президентом республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 17-19 мая совершит рабочий визит на Кубу. В рамках поездки запланирована встреча российского вице-премьера с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Об этом проинформировал аппарат Чернышенко.

«Семнадцатого-девятнадцатого мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит в республику Кубу», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Чернышенко на Кубу ожидаются подписания двусторонних соглашений в нескольких сферах экономики. Кроме того, российский вице-премьер проведет 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, а также примет участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

Запланировано, что заместитель председателя правительства РФ также примет участие в открытии электросталеплавильного цеха на металлургическом комбинате «Антильяна де Асеро имени Х. Марти», а также совершит визит в Гаванский университет.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил попытку атаковать беспилотниками Кремль в Москве. Он заявил, что Куба не приемлет каких-либо форм и проявлений терроризма.

Напомним, Диас-Канель осенью прошлого года приезжал в Россию. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и принял участие в открытии памятника Фиделю Кастро в Москве.