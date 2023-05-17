Россия и Иран подписали соглашение о совместном создании железнодорожного участка Решт - Астара, фото: скриншот из видео Фото: kremlin.ru

17 мая 2023 года президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии подписания соглашения с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Согласно подписанному документу, обе страны совместными усилиями построят железнодорожный участок Решт - Астара, о чём сообщили в пресс-службе Кремля.

«Эта сквозная транспортная артерия призвана связать российские порты на Балтике и северных морях, с иранскими портами на побережье Индийского залива и Тихого океана», - говорит Путин.

Президент России указал на значимость этого проекта, и отдельно отметил, что соответствующее соглашение с Ираном было оговорено ещё в июле 2022 года, во время переговоров в Тегеране.

Железнодорожная линия между иранскими городами Рештом и Астарой, как рассказал российский лидер, будет протяжённостью в 160 километров. Этот небольшой участок позволит наладить прямое и беспрерывное сообщение между двумя принципиально далёкими друг от друга побережьями.

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