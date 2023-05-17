Сийярто: Венгрия не одобрит выделение денег Украине из фонда мира до исключения банка ОТР из-под санкций

Венгрия не даст денег Украине до исключения банка OTP из санкционного списка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит выделение финансовой помощи Украине из фонда мира до тех пор, пока венгерский банк ОТР не исключат из списка “спонсоров войны”.

“До тех пор пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому зеленый свет”, – заявил дипломат.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала отправку Украине нового транша из Европейского фонда мира в 500 миллионов евро. Власти страны заявил, что фонд мира не должен использоваться в качестве источника финансирования поставок вооружений Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно заявляла, что весь бюджет фонда мира ЕС уже был потрачен на “раскрутку боевых действий” на Украине. По ее словам, менее чем за год Евросоюз потратил из фонда мира более 3,5 миллиарда евро на оружие для украинской армии.